أرقام مميزة لـ يوفنتوس في تاريخ مواجهاته أمام ساسولو

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد نادي يوفنتوس لخوض مباراته رقم 21 في تاريخ مواجهاته أمام ساسولو، مساء اليوم في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

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ويسعى يوفنتوس لتعويض خسارته أمام لاتسيو بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية وتحقيق الفوز على ساسولو للوصول إلى النقطة رقم 47 والاقتراب أكثر من المربع الذهبي في الدوري الإيطالي.

تاريخ مواجهات يوفنتوس وساسولو

ويمتلك يوفنتوس أفضلية كبيرة في تاريخ مواجهاته أمام ساسولو إذ حقق عليه الفوز في 15 مباراة من أصل 20 مباراة بينما تعادل في 3 مناسبات ولم يخسر سوى مواجهتين.

وسجل يوفنتوس 49 هدفًا بينما استقبلت شباكه 17 هدفًا في تاريخ مواجهاته أمام ساسولو.

وانتهت المواجهة الأخيرة بينهما بفوز يوفنتوس بثلاثية نظيفة، وهي المواجهة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجاري للدوري الإيطالي.

وكانت المواجهة الأولى بين يوفنتوس وساسولو في موسم 2013-2014، وانتهت بفوز السيدة العجوز برباعية نظيفة في مباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.

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