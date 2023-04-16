موعد سوبر الكرة المصرية والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة عربية مصرية مرتقبة ، يلتقي الأهلي والزمالك على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات ، لحساب منافسات كأس السوبر المحلي في الخامس من مايو المقبل.

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ويذاع اللقاء عبر مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية وقنوات أون تايم سبورتس الفضائية في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

ويخوض الأهلي اللقاء باعتباره بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة كأس مصر عقب تغلبه على نظيره بيراميدز الاثنين الماضي بثنائية لهدف ليحصد الأحمر لقبه 38 في كأس مصر ، فيما يلعب

السوبر الأخير ..

فريق الزمالك اللقاء بعد حصده لقب بطولة الدوري الأخير عن الموسم 2021 - 2022.

كان لقاء السوبر الأخير قد أقيم في دولة الإمارات أيضًا وانتهى بفوز الأهلي بثنائية من دون رد عبر كل من برونو سافيو وكريم فؤاد ، ليحصد بعدها مارسيل كولر أولى ألقابه المحلية مع الأحمر.

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