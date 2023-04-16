غدا.. الجمباز يعلن تفاصيل استضافة كأس العالم ومفأجاة في حفل الإفتتاح

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين مؤتمرًا صحفيا غدا الإثنين فى التاسعة مساء بفندق سونستا للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر كأس العالم القاهرة 2032 خلال الفترة من 27 حتي 30 إبريل الجارى .

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ويعلن رئيس اتحاد الجمباز خلال المؤتمر الصحفي عن مفاجاة فى حفل إفتتاح البطولة التي تقام 27 إبريل علي مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

يشهد فاعليات الموتمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمهندس هشام حطب رئيس مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية المصرية ،

ويقام علي هامش المؤتمر تكريم لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية فى جميع الفروع وعقب ذلك يقام حفل سحور للسادة الحضور

وكانت 40 دولة قد أكدت مشاركتها فى كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات المقرر إقامته خلال الفترة من 27 وحتى 30 ابريل الجاري أحدي سلسلة بطولات العالم المؤهلة الي أوليمبياد باريس 2024 وذلك على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي ، وذلك بعد التسجيل في الموعد المحدد للمشاركة فى

البطولة ، حيث سجل في منافسات البطولة 155 لاعبًا ولاعبة (97 رجال و58 سيدات) بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.يشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - إيران - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.