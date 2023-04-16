الزمالك والمقاولون العرب.. الموعد والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقوة لمواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الدوري العام المصري لهذا الموسم 2022/2023.

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ويقود الفارس الأبيض فنيًا المدرب الجديد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لأول مرة منذ تعاقد معه الزمالك، بعد رحيل البرتغالي مانويل جيسوالدو فيريرا.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

يواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة والربع من مساء الغد الإثنين، والتي يشهده ستاد القاهرة

الدولي.

القنوات الناقلة

تُذاع موقعة الزمالك والمقاولون العرب على قناة "أون تايم سبورتس"، والتي حصلت على الحقوق الحصرية لنقل البطولة.

ترتيب الزمالك والمقاولون

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 39 نقطة، فيما يحل المقاولون العرب في المركز السادس ب 35 نقطة.

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