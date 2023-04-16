شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر الأهلى محلياً وأفريقياً حتى موعد السوبر المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر فريق الكرة بالنادي الأهلي ارتباطات مهمة خلال الأيام المقبلة، سواء على الصعيدين المحلى أو الأفريقي، الأمر الذى يحتاج تركيزاً وجدية تامة من الجميع في الأهلي لتحقيق الانتصارات فى هذه المباريات، ونستعرض فى التقرير التالى ارتباطات المارد الأحمر الفترة المقبلة. س:ماذا ينتظر الأهلي محلياً وأفريقياً الفترة المقبلة؟ج: الأهلي سيلعب فى التاسعة والربع مساء غد، الاثنين، مع سموحة بالإسكندرية في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز، ثم يلعب مع الرجاء يوم 22 أبريل الجاري باستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تُقام مباراة العودة أمام الرجاء المغربي يوم 29 أبريل بالمغرب، بعدها سيلعب الأهلي مع الزمالك 5 مايو المقبل بالإمارت فى السوبر المصري. س: ماذا فعل الأهلي فى آخر مبارياته؟ج: فاز على فاركو الجمعة بثلاثية نظيفة فى الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز. س: ما هو ترتيب الأهلي فى الدوري؟ج: يحتل قمة الدوري برصيد 50 نقطة جمعها من 20 مباراة في الدوري حيث فاز في 15 مباراة وتعادل في 5 ولم يعرف طعم الخسارة. س: كيف يفكر الأهلي فى رحلة المغرب لمواجهة الرجاء؟ج: الاهلي حدد يوم 25 أبريل الجاري موعداً السفر للمغرب لمواجهة الرجاء ويدرس الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر، السفر من المغرب عقب خوض مباراة الرجاء إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك ، ويبحث مارسيل كولر ومعاونوه مع إدارة الأهلي فكرة السفر إلى الإمارات من المغرب، توفيراً للوقت والجهد، خاصة أن الفترة المباراتين قليلة للغاية.