شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك فى بلاى أوف حسم دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المتابعة لرياضة الكرة الطائرة المواجهة المرتقبة بين القطبين الأهلى والزمالك، مساء اليوم، فى ثانى جولات بلاى أوف نهائى دورى رجال الطائرة للموسم المحلى 2022/2023.

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلى والزمالك فى الحادية عشرة مساءً على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز فى اللقاء الأول من البلاى اوف بنتيجة 3/1 ، ويلتقي كل فريقين في مباراتين حيث أقيمت المباراة الأولى أمس السبت، بينما ستقام المباراة الثانية اليوم الأحد الموافق 16 إبريل الجاري، وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة.

تأهل الأهلي إلى نهائي البطولة عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على طلائع الجيش، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين سموحة وطلائع الجيش.

فيما تنطلق مباريات بلاى أوف كأس مصر لرجال الكرة الطائرة يوم 27 إبريل الجارى على مدار يومين.

تقام مباراتي الأهلى والزمالك للمنافسة على اللقب فى تمام الثامنة مساءا، بينما تقام مباراتي بتروجت مع طلائع الجيش فى تمام السادسة مساءا لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 30 أبريل المقبل، وتقام المباريات على الصالة الدولية لاتحاد الشرطة.