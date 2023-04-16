شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية الأهلى فى فاركو على طاولة أحمد سامى قبل مواجهة الغد بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، مباراة الأهلي وفاركو فى الدوري أمامه من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في الأهلى قبل المواجهة التى تجمعهما غدا الاثنين.

ويلتقى فريق سموحة مع النادي الأهلي في التاسعة والربع مساء غد الاثنين، باستاد برج العرب في الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وطالب أحمد سامى من اللاعبين بعدم تكرار الأخطاء التى ارتكبوها أمام الاتحاد في مباراة الأهلى، خاصة في التحولات من الهجوم إلى الدفاع لعدم استقبال الأهداف.

كما يدرس إعادة الهانى سليمان لحراسة مرمى سموحة في مواجهة الأهلي، معولا يعول على خبرات الهانى سليمان أمام الأهلي من أجل محاولة الذود عن مرمى الفريق السكندرى ومساعدة الفريق لخطف الثلاث نقاط، خاصة بعد ابتعاده عن حراسة سموحة آخر 4 مباريات خاضها سموحة وهي والإسماعيلى وأسوان والداخلية والاتحاد السكندرى.

فاز فريق الاتحاد السكندري على سموحة 3 / 1 ضمن مواجهات الجولة الـ25 للدوري، في اللقاء الذى أقيم باستاد الإسكندرية، ليرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 39 في المركز الخامس لجدول الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الرابع.

أحرز أهداف الاتحاد السكندري كريستوفر مابولو في الدقيقة 6 و81 وأحمد عادل ميسي في الدقيقة 89، ليواصل مابولولو تصدره لقمة هدافي الدوري الممتاز برصيد 13 هدف ، بينما أحرز هدف سموحه محمد عصام في الدقيقة 90 +1.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا.