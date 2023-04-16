شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 16 / 4 / 2023 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يطالب كاف بتحديد موعد مواجهة مصر وغينيا لحسم ودية يونيو، وأوسوريو يترقب وصول جوميز لتوزيع المهام الفنية فى الزمالك.
اتحاد الكرة يطالب كاف بتحديد موعد مواجهة مصر وغينيا لحسم ودية يونيو
طالب مجلس إدارة اتحاد الكرة الاتحاد الأفريقي "كاف" بتحديد موعد مباراة منتخب مصر مع غينيا فى التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار من أجل تحديد موعد المباراة الودية التى سيخوضها الفراعنة خلال شهر يونيو المقبل، سواء قبل ملاقاة المنتخب الغيني أو بعدها.
يترقب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى الجديد للزمالك ، وصول مساعده الإسباني بيدرو جوميز كارمونا من أجل تولى مهام عمله داخل الفريق الأبيض، وينتظر أوسوريو وصول مساعده الإسبانى حتى يقوم بتوزيع المهام على أفراد جهازه المعاون، وتركيز كل فرد فى عمله حتى يتمكن من الوصول لأفضل النتائج على كافة الأصعدة، البدنية والفنية والنفسية، لاسيما أن مدحت عبد الهادي أكد للخواجة الكولومبي أن الفترة الماضية شهدت معاناة اللاعبين من بعض المشاكل النفسية، وهو ما أدى لسوء النتائج.
كولر يرفع شعار التدوير فى مباراة الأهلى وسموحة
استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي، على مواصلة سياسة التدوير فى مباراة فريقه أمام سموحة لمنح بعض اللاعبين فرصة المشاركة وإراحة المجهدين.
اختبار طبى يحسم مصير بيرسى تاو من مواجهة الأهلى وسموحة
يخضع الجنوب أفريقى بيرسى تاو، صانع ألعاب النادى الاهلى، لاختبار طبى اليوم الأحد لتحديد موقفه النهائي من مباراة سموحة، المقرر لها غداً الاثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
حسام حسن يحذر المقصرين بالاستبعاد من التشكيل الأساسى للمصرى
بيراميدز يسابق الزمن لتجهيز المصابين قبل مواجهتى الداخلية ومارومو جالانتس
جاهزية شيكابالا وعبد الله جمعة لتدعيم صفوف الزمالك أمام المقاولون