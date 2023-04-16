7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

يترقب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى الجديد للزمالك ، وصول مساعده الإسباني بيدرو جوميز كارمونا من أجل تولى مهام عمله داخل الفريق الأبيض، وينتظر أوسوريو وصول مساعده الإسبانى حتى يقوم بتوزيع المهام على أفراد جهازه المعاون، وتركيز كل فرد فى عمله حتى يتمكن من الوصول لأفضل النتائج على كافة الأصعدة، البدنية والفنية والنفسية، لاسيما أن مدحت عبد الهادي أكد للخواجة الكولومبي أن الفترة الماضية شهدت معاناة اللاعبين من بعض المشاكل النفسية، وهو ما أدى لسوء النتائج.

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