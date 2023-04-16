شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. ماذا قدم محمد زيدان فى 44 مباراة دولية مع الفراعنة؟ والان مع تفاصيل الخبر
استطاع زيدان أن يحفر اسمه بحروف من ذهب فى قلوب جماهير الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2008 تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.
لعب زيدان للمنتخب المصري 44 مباراة سجل خلالها 13 هدفا، ونجح محمد زيدان في تحقيق بطولة كأس أمم أفريقيا برفقة منتخب مصر مرتين عامى 2008 و 2010، حيث كان أحد أهم لاعبي الفراعنة في البطولة القارية.
وفي كأس القارات عام 2009، قدم زيدان أداءً فنيا عظيما، وسجل هدفين في مرمى البرازيل من أصل 3 للفراعنة.
زيدان سافر وهو بعمر 17 عاما إلى الدنمارك برفقة أسرته، وحاول البحث عن فريق يلعب له، إلا أن مفارقات القدر كانت غريبة معه.
ووفق ما رواه زيدان فى تصريحات تليفزيونية سابقة، حاول العثور على نادٍ دون جدوى، حتى ذهب يوما للعب كرة القدم فى إحدى الحدائق العامة، والتقطته أعين كشاف نادى أكاديميك بولد كلوب، لينضم للفريق بداية من 1999.
ولعب زيدان 51 مباراة مع فريق بولد كلوب بين 1999 و2003، سجل خلالها 12 هدفا، لكن الرحلة انتهت بسبب أزمة مالية كبيرة ضربت النادي، ليحط زيدان الرحال في فريق ميتلاند الذي يعد واحدا من أشهر وأكبر الأندية فى الدنمارك، مقابل 400 ألف يورو، وفق موقع "ترانسفير ماركت".