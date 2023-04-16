شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. ماذا قدم محمد زيدان فى 44 مباراة دولية مع الفراعنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق من أبرز اللاعبين المصريين اللذين خاضوا تجربة الإحتراف الخارجى فى أوروبا، حيث نجح فى اللعب مع أكبر الأندية الألمانية، بعد تجربة احترافية ناجحة فى الدنمارك.

استطاع زيدان أن يحفر اسمه بحروف من ذهب فى قلوب جماهير الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2008 تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.

لعب زيدان للمنتخب المصري 44 مباراة سجل خلالها 13 هدفا، ونجح محمد زيدان في تحقيق بطولة كأس أمم أفريقيا برفقة منتخب مصر مرتين عامى 2008 و 2010، حيث كان أحد أهم لاعبي الفراعنة في البطولة القارية.

وفي كأس القارات عام 2009، قدم زيدان أداءً فنيا عظيما، وسجل هدفين في مرمى البرازيل من أصل 3 للفراعنة.