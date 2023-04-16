شكرا لقرائتكم خبر عن اللعبة ونجومها.. كل ما تريد معرفته عن كرة القدم الخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجذب مباريات كرة القدم الخماسية عددا كبيرا من الممارسين، خاصة أنها تعلب على ملعب مُستطيل الشكل، يتراوح طوله فى المُباريات الدولية بين 38 إلى 42 متراً بحد أقصى، بينما يتراوح عرضه بين 18 إلى 25 متراً، ويُحيط بالملعب خطوطٌ جانبية تُسمى الخطوط الطويلة فيه بخطيّ التماس بينما تُسمى الخطوط الأقصر بخطيّ المرمى، ولا يجب أن يزيد عرض هذه الخطوط عن ثمانية سنتيمترات.

يقسم الملعب إلى نصفين مُتساويين من خلال خط يتم رسمه في منتصف الملعب تماماً ويُسمى بخط المُنتصف، ويحتوي خط المُنتصف في نصفه تماماً على علامة تُعرف بعلامة المركز وتكون مُحاطةً بدائرة نصف قطرها ثلاثة أمتار.

ويحتوي الملعب فى كِلا جزأيه على منطقةٍ تُعرف بمنطقة الجزاء؛ وهي المنطقة التي تمتدُّ من خط المرمى إلى قوس دائرة نصف قطرها ستة أمتار وتحتوي هذه المنطقة على علامتين للجزاء: الأولى تكون موجودة على مسافة ستة أمتار من منتصف خط المرمى، أما الأخرى فتكون موجودة على مسافة عشرة أمتار من منطقة خط المرمى ويبلغ ارتفاع المرمى في كرة القدم الخماسية مترين بينما يبلغ عرضه ثلاثة أمتار.

يتم إدارة مُباريات كرة القدم الخماسية من قِبل حكمٍ أول وحكمٍ ثانٍ تكون لهما سلطة فرض قوانين اللعبة على مجريات المُباراة، وتوكل إليهم مهمة التأكد من سلامة اللاعبين، واحتساب وقت المُباراة، وإيقافها، ومنح الإذن باستئنافها، بالإضافة إلى احتساب الاخطاء، ومعاقبة اللاعبين على ارتكابها، ويتشارك الحكمان في إدارة مجريات المُباراة وفقاً لقواعد اللعبة، ويجب أن يمتلك كلاهما صافرة بهدف الإشارة من خلال صوتها إلى بدء اللعب، أو توقفه، أو استئنافه مُجدداً، أو في حال ارتكاب أحد اللاعبين لمخالفة، أو إصابة أي من لاعبي الفريقين، أو غيرها من الأمور الأخرى التي قد تستوجب إطلاق أي من الحكمين لصوت صافرته، وفي حال إطلاق أحد الحكمين لصوت صافرته عن طريق الخطأ وأدى ذلك الأمر إلى التأثير على مجريات اللعب فإنه يتوجب إيقاف المُباراة وإعادة إسقاط الكرة مُجدداً بين الفريقين.

يوجد الحكم الأول والحكم الثاني بشكلٍ قُطري خارج أرض الملعب وتحديداً على كلا خطي التماس على جانبي الملعب، بحيث تضمن لهم مواقعهم رؤيةً جيدة لفعاليات اللعب على أرض الملعب، ويُمكن أن تشهد بعض المُباريات تعيين حكمين مُساعدين إضافيين يكون أحدهما حكماً ثالثاً للمُباراة بينما يعمل الآخر كميقاتي، ويوجد هذان الحكمان خارج أرض الملعب بموازاة خط المُنتصف وعلى نفس جانب مناطق التبديلات.

وقت المُباراة تبلغ مدة مُباراة كرة القدم الخماسية أربعين دقيقة؛ مُقسمة على شوطين اثنين مُدة كل منهما عشرون دقيقة.

يكون عدد لاعبي كل فريق في كرة القدم الخماسية خمسة لاعبين أساسيين أي أربعة لاعبين بالإضافة إلى حارس المرمى، ويُسمح بوجود تسعة لاعبين على دكَّة بدلاء كل فريق، يُمكن تبديلهم باللاعبين الأساسيين في أي وقتٍ من أوقات المُباراة، سواءً كانت اللعبة جارية أو لا ولكن بشرط أن تتم عملية الاستبدال من خلال المناطق المخصصة لهذه العملية، كما يُمكن استبدال لاعب بلاعب آخر تم طرده من المُباراة شريطة أن يدخل اللاعب البديل بعد دقيقتين من وقت الطرد للاعب الأول، أما فيما يتعلق بحراس المرمى فإنه يُمكن لهم أن يحتفظوا بالكرة لمدة لا تزيد عن أربع ثوان، ويُسمح للحراس الوجود في أي منطقة على أرض الملعب.