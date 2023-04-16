شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدى حكما لمباراة الأهلى وسموحة.. وعزب حكم var والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام الرئيسية التابعة لاتحاد الكرة المصري تعيين طارق مجدي حكما لمباراة سموحة ضد الأهلي غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويعاون طارق مجدي في إدارة مباراة الأهلي كل من: شريف عبد الله وشهاب راشد كمساعدين وصبري إبراهيم حكما رابعا، وعلى الـvar الحكم حسام عزب ومعه هيثم الشريف.

ويخطط السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لمنح الفرصة للثنائى محمد مجدى أفشة وشادى حسين لاعبى الفريق بمباراة سموحة غداً بالدوري المصري لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للاستعانة بجهودهم خلال المباريات المقبلة التي تنتظر المارد الأحمر.

وغاب أفشة وشادى حسين عن الظهور في مباريات الاهلى الأخيرة واكتفى اللاعبان بالظهور على دكة البدلاء.

الأهلي سيلعب فى التاسعة والربع مساء غدٍ، الإثنين، مع سموحة بالإسكندرية في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز، ثم يلعب مع الرجاء يوم 22 أبريل الجاري بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على أن تُقام مباراة العودة أمام الرجاء المغربي يوم 29 أبريل بالمغرب ، بعدها سيلعب الأهلي مع الزمالك يوم 5 مايو المقبل بالأمارت فى السوبر المصري.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والربع مساء غد، الإثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.