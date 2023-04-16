محمود بسيونى حكما لمباراة الزمالك والمقاولون غدا

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام الرئيسية التابعة لاتحاد الكرة المصرى تعيين محمود بسيونى حكما لمباراة الزمالك والمقاولون العرب، المقرر لها غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويعاون محمود بسيونى في إدارة مباراة الزمالك والمقاولون كل من أسامة السيد وطارق مصطفى كحكام مساعدين وحسنى سلطان حكما رابعا، وفى الـ var علاء صبري و معه محمد عبد العزيز.

فى سياق متصل يفضل الكولومبى كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عدم إجراء تعديلات كثيرة فى تشكيل فريقه، خلال مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها فى التاسعة والربع مساء غد الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتتجه نية الخواجة الكولومبى لتثبيت تشكيل الزمالك الذى خاض به مواجهة حرس الحدود، وحقق خلالها الفارس الأبيض الفوز بنتيجة 3 / 0، خاصة أنه من الممكن إحراء تعديل وحيد فى حالة عدم قدرة أحمد فتوح على المشاركة بسبب الكدمة التى تعرض لها فى الظهر.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مباراة المقاولون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح، خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد دونجا - إبراهيما نداي، خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 6 وخسر مثلها، فيما يدخل المقاولون العرب اللقاء في المركز السادس برصيد 35 نقطة، حصدها من 25 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل فى 11 مباراة، وخسر في 6.