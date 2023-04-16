شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يحفز اللاعبين قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، على تحفيز لاعبي الفريق قبل ساعات من مواجهة الزمالك في الدوري.

ويواجه المقاولون العرب الزمالك غدا ضمن مباريات الجولة 26 من بطولة الدوري على ملعب استاد القاهرة.

وعقد المهندس محمد عادل فتحي جلسة مع اللاعبين على هامش المران الأخير للفريق، تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني، وتحدث المشرف على الكرة مع اللاعبين على ضرورة التحلي بالروح القتالية والإصرار لتحقيق الفوز والالتزام بالروح الرياضية وبتعليمات المدير الفني.

وأبدى فتحي ثقته في الجهاز الفني بقيادة المخضرم شوقي غريب ومجموعة اللاعبين لتقديم عروض قوية هذا الموسم والمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري.