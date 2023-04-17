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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 16-4-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: قررت لجنة الحكام الرئيسية التابعة لاتحاد الكرة المصرى تعيين محمود بسيونى حكما لمباراة الزمالك والمقاولون.

محمود بسيونى حكما لمباراة الزمالك والمقاولون غدا

قررت لجنة الحكام الرئيسية التابعة لاتحاد الكرة المصرى تعيين محمود بسيونى حكما لمباراة الزمالك والمقاولون العرب، المقرر لها غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

يفضل الكولومبى كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عدم إجراء تعديلات كثيرة فى تشكيل فريقه، خلال مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها فى التاسعة والربع مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أوسوريو يطالب لاعبى الزمالك بضربة بداية "مميزة" من بوابة المقاولون يترقب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى الجديد للزمالك ، وصول مساعده الإسباني بيدرو جوميز كارمونا من أجل تولى مهام عمله داخل الفريق الأبيض، وينتظر أوسوريو وصول مساعده الإسبانى حتى يقوم بتوزيع المهام على أفراد جهازه المعاون، وتركيز كل فرد فى عمله حتى يتمكن من الوصول لأفضل النتائج على كافة الأصعدة، البدنية والفنية والنفسية، لاسيما أن مدحت عبد الهادي أكد للخواجة الكولومبي أن الفترة الماضية شهدت معاناة اللاعبين من بعض المشاكل النفسية، وهو ما أدى لسوء النتائج. الزمالك يدخل معسكرا استعدادا لمواجهة المقاولون فى أول مباراة لـ أوسوريو يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد، معكسر إعداد مغلق اليوم، الأحد، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غدًا الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، خاصة أن المدير الفني الجديد يرغب فى فرض حالة من التركيز على اللاعبين وتحفيزهم من أجل تحقيق الفوز على المقاولون العرب، حتى يحصد الفريق 3 نقاط في ضربة البداية مع الكولومبى أوسوريو.

تأكدت جاهزية محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، وعبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق، للمشاركة مع الزمالك فى مواجهة المقاولون العرب، حيث انتهى شيكابالا من البرنامج التأهيلي الذى كان يخضع له خلال الأيام الماضية، وفقا لتعليمات الجهاز الفني، وغاب بسببه عن المباراة الأخيرة أمام حرس الحدود في مسابقة الدوري الممتاز.