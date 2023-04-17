7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - وتعرض كريستو للإصابة بالتواء في كاحل القدم خلال مباراة فريقه ضد فاركو في أول عشر دقائق من عمر المباراة ليغادر اللقاء ويشارك طاهر محمد طاهر بدلا منه.
يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالتنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة، تغليظ عقوبات الخروج عن النص فى المباريات والملاعب المصرية، من خلال تفعيل اللوائح المنظمة للمسابقات المحلية، سواء الدورى الممتاز أو كأس مصر أو كأس الرابطة.
وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا جاء نصه كالتالي، "يثمن الاتحاد المصري لكرة القدم الجهود الكبيرة التى بذلت خلال الفترة الماضية من أجل عودة الجماهير للمدرجات، سواء فى مباريات المنتخبات الوطنية أو الأندية، والتى بدأت فى التزايد فى المناسبات الأخيرة، وهو ما كان له أطيب الأثر فى مساندة الفرق المصرية في المواجهات المختلفة..
على فرج يتوج ببطولة بريطانيا للاسكواش بعد الفوز على دييجو إلياس
توج البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الخامس لرجال الاسكواش، ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتى استضافتها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 9 إلى 16 أبريل الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.
وفاز علي فرج في المباراة النهائية على البيروفي دييجو إلياس المصنف الثاني عالميا بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 59 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 5-11, 11-8, 11-9.