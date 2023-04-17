شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 16 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتعرض كريستو للإصابة بالتواء في كاحل القدم خلال مباراة فريقه ضد فاركو في أول عشر دقائق من عمر المباراة ليغادر اللقاء ويشارك طاهر محمد طاهر بدلا منه.

يعود مروان عطية لاعب خط وسط النادى الاهلى للمشاركة في التشكيل الأساسى لفريقه في مباراة سموحة بالدوري، بعدما حصل على راحة بالجلوس بديلا فى مباراة فاركو الأخيرة بالدوري التى فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد ضمن خطة السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق بإراحة المجهدين من ضغط المباريات.

واستقر كولر على عودة مروان عطية لخط وسط الأهلى في مباراة سموحة بهدف استعادة الفورمة الفنية والبدنية للاعب قبل مواجهة الرجاء المغربى بدوري أبطال أفريقيا المقبلة.