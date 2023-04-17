شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم سموحة ويحصد برونزية دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى طلائع الجيش على نظيره سموحة بنتيجة 3/2 فى إطار ثان جولات بلاى أوف تحديد المركزين الثالث و الرابع بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2022 ، 2023 ، ليحصد البرونزية .

جاء حصد طلائع الجيش المركز الثالث بعد الفوز فى مواجهتى البلاى أوف أمس و اليوم ، حيث حقق مساء السبت الفوز بنتيجة 3/2.

فيما تنطلق بعد قليل ثان جولات بلاى أوف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023، بين الأهلى والزمالك، للمنافسة على اللقب على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة، خاصة أن فريق الزمالك حقق الفوز فى أول مواجهة أمس السبت بنتيجة 3/1.

وتأهل الأهلي إلى نهائي البطولة عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على طلائع الجيش، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين سموحة وطلائع الجيش.