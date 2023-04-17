أول تعليق  من ميدو على قرار عزل مرتضى منصور

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على قرار محكمة القضاء الإداري بزوال عضوية المستشار مرتضى منصور ، وعزله من رئاسة النادي.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: " مرتضى منصور سيتقدم باستشكال غدا.. وسيتم إيقاف الحكم الصادر بعزله".



أضاف: " كل ما يحدث في نادي الزمالك "تعطيل على الفاضي" ويتسبب

في عدم الحصول على حقوق النادي من الرعاة".



وواصل: " هناك حكم سابق صدر ببطلان اللائحة الاسترشادية للجنة الأوليمبية".



واختتم: "أي شخص يريد استشارة قانونية أنصحه بسؤال مشجعي الزمالك.. بعد ما حدث لناديهم على مدار سنوات".

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