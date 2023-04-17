مدرب خيتافي يسخر من تشافي.. استخدم واقِ للشمس حتى تفوز

ياسر رشاد - القاهرة - أرجع تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة تعادل فريقه مع مضيفه خيتافي سلبيًا أمس الأحد بالدوري الإسباني لكرة القدم لعدة أسباب.

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وقال تشافي حالة ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، الذي شهد تعادل فريقه كان سيئًا حيث فشل الفريق الكتالوني في تسجيل أي أهداف للمباراة الثالثة على التوالي.

كما أخفق برشلونة في تحقيق النصر للمباراة الثالثة على التوالي بعد تعادله سلبيا مع جيرونا في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، وخسارته القاسية على ملعبه أمام غريمه التاريخي ريال مدريد بأربعة أهداف نظيفة في إياب المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا.

وبرغم التعادل ظل برشلونة في الصدارة برصيد 73 نقطة بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، مقابل 31 نقطة لخيتافي في المركز الخامس عشر.

وقالت صحيفة "ماركا": حالة العشب أثرت علينا، من الصعب للغاية اللعب في مثل هذه الأجواء، إنه أمر سيء للمباراة، الكرة تتعثر، الأمر كان سيئا أيضا بالنسبة لخيتافي، والشمس كانت حارقة للغاية وأثرت على نتيجة المباراة، ليسخر منه مدرب خيتافي ويرد عليه قائلًا: عليك استخدام واقٍ للشمس.

وأجرى برشلونة تغييرا اضطراريا في أول ربع ساعة بعد إصابة سيرجي روبرتو، حيث غادر الملعب وشارك إيريك جارسيا بدلا منه.

وقال تشافي: سيرجي شعر بمشكلة في أوتار الركبة، نتمنى أن يكون غيابه لفترة قصيرة إذا تبين إصابته.

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