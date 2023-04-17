شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح ينظم دورتين للارتقاء بالمستوى الفنى للمدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت لجنة المدربين بالاتحاد المصري للسلاح، بقيادة مدحت عاصم، دورتين متخصصتين للمدربين الحاصلين على الدورة الأساسية، والمتقدمة للمدربين، وذلك في الأسلحة الثلاثة، ضمن خطة لجنة المدربين للارتقاء بالمستوى الفني للمدربين.

وأقيمت الدورتان المتخصصتان بالمركز الأولمبي بالمعادي، لمدة ثلاثة أسابيع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك خلال الفترة من 30 مارس وحتى 15 أبريل الماضي.

وانتظم في الدورتين 23 مدربًا، بواقع 9 مدربين بالدورة المتقدمة، و 14 مدربًا بالدورة التخصصية، بإجمالي 6 مدربين لسلاح الشيش، و6 مدربين لسلاح السيف، و11 مدربا لسلاح سيف المبارزة.

وقد اشتملت الدورتين على محاضرات نظرية متخصصة في علم التدريب الرياضي وعلم النفس الرياضي، والإصابات الرياضية وفسيولوجيا الرياضة والتغذية للرياضيين.

كما اشتملت على محاضرات عملية، تحت إشراف الدكتور السيد سامي لسلاح سيف المبارزة، والدكتور خالد جمال لسلاح الشيش، والكابتن محمود طارق جندية لسلاح السيف.