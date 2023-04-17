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بدء توافد الدول المشاركة فى كأس العالم للخرطوش 25 أبريل

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ الدول المشاركة فى بطولة كأس العالم للخرطوش، المقرر أن تستضيفها مصر نهاية شهر أبريل الجارى، فى الوصول بدءاً من 25 من أبريل الجارى، خاصة أن بدء المنافسات يوم 27.

 

وتقام المنافسات على مُجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 راميا ورامية من مختلف أنحاء العالم.

 

وأكدت 59 دولة حضورها للمشاركة في منافسات كأس العالم للرماية، وينتظر أن يصل العدد إلى 65 دولة في الأيام المقبلة، ويشارك في البطولة كل من: ألبانيا، الجزائر، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، البحرين، بلغاريا، الصين، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إسبانيا، فنلندا، ‏فرنسا، بريطانيا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، الهند، آيسلاندا، ايطاليا، الأردن، الكويت، لبنان، مونتينيجرو، ناميبيا، النرويج، باكستان، الفلبين، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، جنوب إفريقيا، السنغال، سلوفينيا، سان مارينو، السويد، سوريا، تايلاند، تايوان، الإمارات، أوكرانيا، فنزويلا، المجر، أيرلندا، كازاخستان، ، ليبيا، المغرب، المكسيك، مالطا، سلوفاكيا، تركيا، رومانيا بيرو، ومصر "البلد المضيف".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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