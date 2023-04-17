شكرا لقرائتكم خبر عن شباب سموحة 2001 يتوجون ببطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم فريق سموحة مواليد 2001 بطولة الجمهورية، رغم التعادل مع فريق زد، إلا أنه تربع على قمة البطولة برصيد 56 نقطة بفارق عن الوصيف صاحب المركز الثانى النادى الأهلى 7 نقاط.

ويقود فريق سموحة 2001 المدير الفني حسين عامر، ويعاونه أحمد عز المدرب العام، وكان الاتحاد السكندرى قد فاز على الأهلى بقيادة مدربه يوسف حمدى بهدف نظيف أحرزه اللاعب زغلول.

وقال أشرف مختار، عضو مجلس إدارة نادى سموحة، إنه فخور بالجهاز الفنى واللاعبين، موضحاً أن الفريق حقق المطلوب والهدف، وهو تصعيد أكثر من لاعب للفريق الأول.

وأضاف: "وفرنا المناخ الجيد للفريق من رعاية وعقود وكل السبل لذلك كانت النتيجة بتحقيق البطولة".