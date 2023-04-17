المملكة تفوز باستضافة بطولة العالم للمبارزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد الاتحاد الدولي للمبارزة السعودية كبلد مستضيف لأكبر بطولة للمبارزة في العالم «بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب 2024»، حيث اختتمت في مدينة بلوفديف البلغارية مراسم تسليم العلم معلنة بذلك استضافة المملكة للبطولة العام المقبل بعد دولة بلغاريا.

وتأتي هذه الاستضافة بعد أن صوتت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للمبارزة نوفمبر الماضي لاختيار مدينة الرياض لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 100 دولة حول العالم، وأكثر من 400 شخص يمثلون الجهاز الإداري والفني من حكام ومدربين ولجان عاملة.

ورفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان التهنئة للقيادة على الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي في المملكة بشكل عام، الذي ينعكس على تطور مستوى الألعاب المختلفة والأولمبية في المملكة.

كما ثمن رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة الجهد والاهتمام الكبيرين اللذين حظي بهما الاتحاد من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لاستضافة الأحداث الرياضية والعالمية الكبرى.