مهاجم بورتو «طارمي» تحت مجهر الزعيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحيفة «ريكورد» البرتغالية أن نادي الهلال يريد التعاقد مع مهاجم بورتو، الإيراني مهدي طارمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت إلى أن النادي العاصمي مستعد لتقديم عرض مالي ضخم؛ للظفر بخدمات اللاعب.

ويملك طارمي تجربة قصيرة في الملاعب العربية، إذ سبق له الدفاع عن قميص الغرافة القطري موسم 2018-19، قبل أن ينتقل إلى ريو آفي الذي أمضى معه عاما واحدا، ثم ذهب إلى العملاق البرتغالي بورتو في أغسطس2020.

ويعد المهاجم الإيراني من أبرز اللاعبين في صفوف بورتو، وينتهي عقده مع النادي في يونيو 2024، وتبلغ قيمته السوقية حاليا 20 مليون يورو، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وسبق للمهاجم الدولي الإيراني، صاحب الـ30 عاما، الحصول من قبل على لقب هداف الدوري البرتغالي موسم 2019-20، برفقة ريو آفي، وذلك بـ20 هدفا.

وخلال الموسم الحالي، خاض طارمي مع بورتو 42 مباراة في كل المسابقات، أحرز 23 هدفا، وقدم 12 تمريرة حاسمة، ويملك في جعبته 5 ألقاب مع «التنانين»، هي: الدوري البرتغالي، كأس البرتغال، كأس الدوري البرتغالي، كأس السوبر البرتغالي «مرتان».

خاض اللاعب 66 مباراة دولية بقميص المنتخب الإيراني، أحرز خلالها 30 هدفا، وقدم 14 تمريرة حاسمة، ويملك القدرة على التسجيل بكلا القدمين، إضافة إلى مهارته في لعب الكرات الرأسية.

من جهة ثانية، ذكرت صحيفة «khabarvarzeshi» الإيرانية أن مهاجم بورتو، الإيراني مهدي طارمي، من الممكن أن يوافق على العرض الذي تلقاه للانتقال إلى نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح التقرير: «الهلال، الذي استقطب لاعبين مشهورين في السنوات الأخيرة، يتفاوض الآن مع بورتو للتعاقد مع طارمي. قدم الهلال عرضا جيدا، وتم إبلاغ ممثلي اللاعب بهذا العرض، يبدو أن موافقة مهدي واردة وقد ينتقل اللاعب للنادي السعودي نهاية الموسم الجاري».

طارمي خلال الموسم الحالي:

- خاض مع بورتو 42 مباراة في كل المسابقات

- أحرز 23 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة

- يملك في جعبته 5 ألقاب مع «التنانين» هي:







الدوري البرتغالي



كأس البرتغال



كأس الدوري البرتغالي



كأس السوبر البرتغالي «مرتين»



- خاض اللاعب 66 مباراة دولية بقميص المنتخب الإيراني

- أحرز خلالها 30 هدفا، وقدم 14 تمريرة حاسمة