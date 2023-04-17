عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، أمس، بقبول الدعوي المقامة من 4 أعضاء بنادي الزمالك للألعاب الرياضية يطالبون فيها بإلزام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك بعد تعرضه للحبس. كما قضت المحكمة حسب نص الحكم، بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وباعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة لمنصب رئيس للنادي. وكان 4 أعضاء للنادي هم عبدالله جورج وهاني شكري والدكتور مصطفي عبدالخالق أعضاء سابقين بمجلس إدارة الزمالك السابق ومعهم إبراهيم سعيد، العضو بالنادي، قد قاموا برفع دعاوى قضائية تطالب بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك. وجاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، حكمها في أغسطس 2022 بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، لمدة شهر واجب النفاذ، بدلا من سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية لاتهامه بسب وقذف وخدش سمعة عائلة محمود الخطيب - رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم رفض الاستئناف الذي تقدم به مرتضى منصور ويسلم نفسه صباح 27 فبراير الماضي لتنفيذ حكم الحبس.

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