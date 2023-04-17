الارشيف / اخبار الرياضه

أشرف اللقاني: سعيد بتتويج ببطولة دوري الطائرة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة -  

 

اعرب أشرف اللقاني لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك ، عن سعادته الشديدة بالفوز ببطولة الدوري، بعد التغلب على الاهلي بنتيجة 2/0في مجموع مباريات الدور النهائي

 

وأضاف: «سعيد بالفوز على الاهلي والتتويج بلقب الدوري، ولا يزال لدينا بطولة كأس مصر، وقادرون على الفوز بها بإذن الله لإسعاد الجماهير».

 

وواصل: «لاعبو الزمالك لديهم خبرات كبيرة، وكان هناك

هدوء أعصاب في المباراة وهو ما منح الفريق الفوز على الاهلي في مواجهة اليوم».

 

وختم أشرف اللقاني قائلا: «الزمالك فريق كبير، وهدفنا التتويج بالبطولات بشكل مستمر، وكل اللاعبين لديهم روح وعزيمة كبيرة، ونتمنى إسعاد الجماهير بصفة دائمة
 

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا