شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلى ويحصد لقب دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 3/2 فى إطار ثاني جولات بلاى أوف نهائى الدورى الممتاز للموسم المحلى 2022 / 2023، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ليتوج باللقب.

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز فى اللقاء الأول بالبلاى أوف بنتيجة 3/1 على نفس الصالة، وبذلك حافظ فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك على اللقب للموسم الثانى على التوالى.



الكرة الطائرة - الاهلى



الكرة الطائرة - الاهلى و الزمالك

وتأهل الأهلى إلى نهائى البطولة عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على طلائع الجيش، فيما تنطلق مباريات بلاى أوف كأس مصر لرجال الكرة الطائرة يوم 27 أبريل الجارى على مدار يومين.

تقام مباراتا الأهلى والزمالك للمنافسة على اللقب فى تمام الثامنة مساء، بينما تقام مباراتا بتروجت مع طلائع الجيش فى تمام السادسة مساء لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وفى حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 30 أبريل المقبل، وتقام المباريات على الصالة الدولية لاتحاد الشرطة.