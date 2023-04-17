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مواجهات قوية فى رابع جولات حسم لقب دورى مرتبط اليد

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القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الاثنين، مواجهات قوية فى رابع جولات المرحلة النهائية لحسم لقب دورى مرتبط كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023، بين كل من الزمالك مع طلائع الجيش وسبورتنج مع الأهلى والأوليمبى مع سموحة. 

 

فيما تختتم المنافسة غدا بلقاءات بين كل من، سموحة مع سبورتنج و طلائع الجيش مع الأوليمبى و الأهلى مع الزمالك.

 

فاز مؤخرا  فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج  بنتيجة 32/22، فى إطار نهائى كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 بصالة أكتوبر الدولية، ليتوج بالقب.

 

 

ونجح فريق الأهلى بعد فوزه باللقاء فى مواصلة التفوق بعد حصد لقب دورى المحترفين مؤخرا على حساب الزمالك بعد غياب 4 سنوات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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