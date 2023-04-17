شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع سموحة والزمالك يواجه المقاولون فى افتتاح الجولة الـ26 للدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الاثنين، منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة، على رأسها مباراة الأهلى مع سموحة والزمالك مع المقاولون العرب.
وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.
سموحة & الأهلى ..9.15 مساءًالثلاثاء 18 أبريل إنبى & أسوان..9.15 مساءً
بيراميدز & الداخلية..9.15 مساءًالأربعاء 19 أبريل طلائع الجيش & فيوتشر..9.15 مساءً
البنك الاهلى & حرس الحدود..9.15 مساءً
فاركو & غزل المحلة..9.15 مساءًالخميس 20 أبريل المصري & الإسماعيلى..9.15 مساءً
سيراميكا & الاتحاد السكندري..9.15 مساءًالقناة الناقلة لمباريات الدورى المصرىوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.