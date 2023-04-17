شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصطدم بالمقاولون فى الظهور الأول تحت قيادة الكولومبي أوسوريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالمقاولون العرب، فى التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وهي المباراة التى ستسجل الظهور الأول للكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد الذي تولي المهمة بداية من الجمعة الماضى.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 6 وخسر مثلها، فيما يدخل المقاولون العرب اللقاء في المركز السادس برصيد 35 نقطة، حصدها من 25 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل فى 11 مباراة، وخسر 6.

من جهته حرص الكولومبي أوسوريو على التحدث مع اللاعبين وطالبهم بمواصلة الانتصارات أمام المقاولون، من أجل استمرار التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، خصوصاً أن الفريق الأبيض وصل إلى النقطة 39 في المركز الرابع، وأكد الخواجة للاعبيه إنه كان حريص علي متابعة أداء اللاعبين في عدة مباريات ماضية، من أجل الوقوف علي مستواهم ومعرفة المتغيرات.

واستعان أوسوريو بمساعديه مدحت عبد الهادي وأحمد مجدي، حتي يتمكن من استكشاف فريق ذئاب الجبل، ويستطيع رسم الخطة التي سيخوض بها المباراة، ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حاتم سكر، خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد دونجا - إبراهيما نداي، خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

على الجانب الآخر، يدخل فريق المقاولون العرب مباراة اليوم باحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي الزمالك، ورصد مسؤولو نادى المقاولون العرب مكافآت مادية للاعبي الفريق، وذلك لتحفيزهم.

وحذر شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، مدافعي الفريق، من خطورة هجوم نادي الزمالك، وذلك في ظل حالة الانتعاش التهديفي التي يعيشها الفريق الأبيض بعد آخر انتصارين في مسابقة الدوري على حساب البنك الأهلي وحرس الحدود، ومنح شوقي غريب تعليمات خاصة لمدافعي المقاولون العرب لإحكام الرقابة على مهاجمي الفريق الأبيض وخاصة ناصر منسي والذي يعيش حالة من التألق في قيادة هجوم الزمالك خلال المباريات الأخيرة.

ويبحث المقاولون العرب عن عودة العروض القوية والنتائج الإيجابية، حيث يرجع آخر فوز حققه ذئاب الجبل في الدوري إلى 10 فبراير الماضي عندما تغلب على غزل المحلة فى عقر داره بثلاثية نظيفة.

ومن المتوقع أن يبدأ المقاولون العرب مباراة اليوم بالتشكيل التالي: محمود ابو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا، لويس إدوارد، أحمد الشيمي، محمد مجلي، عبد الرحمن جبنة، أمادو نياص، جون أوكلي.