شكرا لقرائتكم خبر عن جون أوكلي يقود هجوم المقاولون فى التشكيل المتوقع للذئاب أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالمقاولون العرب، فى التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وهي المباراة التى تسجل الظهور الأول للكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد الذي تولي المهمة بداية من الجمعة الماضى.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حقق الفوز فى 11 مباراة، وتعادل فى 6 وخسر مثلها، فيما يدخل المقاولون العرب اللقاء في المركز السادس برصيد 35 نقطة، حصدهم من 25 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل فى 11 مباراة، وخسر في 6.

ومن المتوقع أن يبدأ المقاولون العرب مباراة اليوم بالتشكيل التالي: محمود ابو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا، لويس إدوارد، أحمد الشيمي، محمد مجلي، عبد الرحمن جبنة، أمادو نياص، جون أوكلي.

يدخل فريق المقاولون العرب مباراة اليوم، باحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي الزمالك، ورصد مسؤولو نادي المقاولون العرب، مكافآت مادية للاعبي الفريق، وذلك لتحفيزهم.

من جهته حذر شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، مدافعي الفريق من خطورة هجوم نادي الزمالك، وذلك في ظل حالة الانتعاش التهديفي التي يعيشها الفريق الأبيض بعد آخر انتصارين في مسابقة الدوري على حساب البنك الأهلي وحرس الحدود، ومنح شوقي غريب تعليمات خاصة لمدافعي المقاولون العرب لإحكام الرقابة على مهاجمي الفريق الأبيض وخاصة ناصر منسي والذي يعيش حالة من التألق في قيادة هجوم الزمالك خلال المباريات الأخيرة.

ويبحث المقاولون العرب عن عودة العروض القوية والنتائج الإيجابية، حيث يرجع آخر فوز حققه ذئاب الجبل في الدوري إلى 10 فبراير الماضي عندما تغلب على غزل المحلة في عقر داره بثلاثية نظيفة.