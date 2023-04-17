موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح، بنظيره ليدز يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد

تنطلق مباراة ليفربول وليدز يونايتد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد

ستكون مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم الإثنين، في الدوري الإنجليزي، منقولة بشكل مباشر عبر قناة

beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

يحتل فريق ليفربول المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، في حين يحتل فريق ليدز يونايتد المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.

ويسعى ليفربول لاستعادة انتصاراته من أجل تحسين ترتيبه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل فوات الأون بعد أن تراجعت نتائجه هذا الموسم.

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