شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الأهلى وسموحة اليوم الاثنين 17 / 4 / 2023 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع سموحة باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري ، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة. ترتيب الأهلى في جدول الدوري يحتل الاهلى صدارة ترتيب أندية الدوري برصيد 50 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 7 ولديه 5 مباريات مؤجلة. ترتيب سموحة في جدول الدوري يحتل سموحة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 7 مواجهات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 29. نتيجة آخر ظهور للأهلى في الدوري يسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على فاركو بثلاثية دون رد بالجولة الاخيرة للمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين. نتيجة آخر ظهور لسموحة في الدوري خسر سموحة من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للدوري. القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسموحةوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. الأهلى يتفوق على سموحة فى القيمة التسويقية تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 29.55 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لسموحة 6.28 مليون يورو. مواجهات الأهلى وسموحة 26 مواجهة بين الأهلى وسموحة حقق المارد الأحمر 14 فوزا مقابل أربعة انتصارات لسموحة، فيما انتهت ثمانى مباريات بالتعادل بواقع خمسة تعادلات إيجابية و3 لقاءات بالتعادل السلبى، وسجل المارد الأحمر 43 هدفا فى شباك سموحة بينما تلقت شباكه 23 هدفا. المباريات الاخيرة بين الاهلى وسموحة انتهى أخر لقاء جمع الاهلى وسموحة في الدوري بالتعادل السلبى فيما حقق المارد الأحمر فوزاً على الفريق السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في أخر مباراة جمعت الفريقين بكأس مصر. أرقام كولر مع الاهلى قبل مواجهة سموحة لعب الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 35 مباراة حقق الفوز في 25 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وتلقى أربعة هزائم وسجل لاعبيه 68 هدفاً وتلقت شباكهم 26 هدف وخرج بشباك نظيفة في 20 مباراة وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر وكأس مصر. كشف حساب أحمد سامى أمام الاهلى لعب أحمد سامى المدير الفني لسموحة 8 مباريات ضد الاهلى حقق فوز وحيد وتعادلين وخسر 5 مرات. كشف حساب أحمد سامى أمام الاهلى لعب أحمد سامى المدير الفني لسموحة 8 مباريات ضد الاهلى حقق فوز وحيد وتعادلين وخسر 5 مرات.