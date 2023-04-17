شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلي وسموحة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وسموحة المقرر لها التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين بأستاذ برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وسموحة بالدوري فى وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويخوض فريق الأهلي اختبارا قويا عندما يواجه الرجاء المغربي يوم 22 أبريل الجاري في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة قوية على الفريقين، حيث يرغب الفريق الأحمر في المنافسة على حصد النجمة الحادية عشرة فى تاريخه.

وأوقعت القرعة فريق الأهلي فى مواجهة مكررة مع الرجاء بربع نهائي البطولة الأفريقية بعدما سبق والتقيا فى نفس الدور بالنسخة الماضية من دوري الأبطال.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 22 أبريل، والعودة فى المغرب 29 أبريل الجاري، وحال تأهل الأهلي على حساب الرجاء سيلتقى مع الفائز من الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في نصف النهائي.