شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك والمقاولون الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والمقاولون العرب في التاسعة والربع مساء اليوم، الاثنين، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي، وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 6 وخسر مثلهم، فيما يدخل المقاولون العرب اللقاء في المركز السادس برصيد 35 نقطة، حصدهم من 25 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل فى 11 مباراة، وخسر في 6.

وحرص الكولومبي أوسوريو على التحدث مع اللاعبين وطالبهم بمواصلة الانتصارات أمام المقاولون، من أجل استمرار التقدم في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خصوصاً أن الفريق الأبيض وصل إلى النقطة 39 في المركز الرابع، وأكد الخواجة للاعبيه إنه كان حريص علي متابعة أداء اللاعبين في عدة مباريات ماضية، من أجل الوقوف علي مستواهم ومعرفة المتغيرات.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح، خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد دونجا - إبراهيما نداي، خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ومن المتوقع أن يبدأ المقاولون العرب مباراة اليوم بالتشكيل التالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا، لويس إدوارد، أحمد الشيمي، محمد مجلي، عبد الرحمن جبنة، أمادو نياص، جون أوكلي.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري.