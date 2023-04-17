شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مواجهة قوية عندما يلتقي بالمقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.مباراة الزمالك والمقاولون العرب.. الظهور الأول لـ أوسوريو
وتسجل مباراة الليلة الظهور الأول للكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للزملك الذي تولي المهمة بداية من الجمعة الماضى.موعد مباراة الزمالك والمقاولون
تقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى التاسعة والربع مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولي، وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.ترتيب الفريقين قبل المباراة
يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 6 وخسر مثلها، فيما يدخل المقاولون العرب اللقاء في المركز السادس برصيد 35 نقطة، حصدها من 25 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل فى 11 مباراة، وخسر في 6.
ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح، خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد دونجا - إبراهيما نداي، خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.
التشكيل المتوقع للمقاولون العرب
ومن المتوقع أن يبدأ المقاولون العرب مباراة اليوم بالتشكيل التالي: محمود ابو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا، لويس إدوارد، أحمد الشيمي، محمد مجلي، عبد الرحمن جبنة، أمادو نياص، جون أوكلي.