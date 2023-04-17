ناصر منسى يقود هجوم الزمالك فى التشكيل المتوقع أمام المقاولون

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 6 وخسر مثلها، فيما يدخل المقاولون العرب اللقاء في المركز السادس برصيد 35 نقطة، حصدها من 25 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل فى 11 مباراة، وخسر 6.

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالمقاولون العرب، فى التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وهي المباراة التى ستسجل الظهور الأول للكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد الذي تولي المهمة بداية من الجمعة الماضى.

التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد- حاتم سكر، خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد دونجا - إبراهيما نداي، خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

وحرص الكولومبي أوسوريو على التحدث مع اللاعبين وطالبهم بمواصلة الانتصارات أمام المقاولون، من أجل استمرار التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، خصوصاً أن الفريق الأبيض وصل إلى النقطة 39 في المركز الرابع، وأكد الخواجة للاعبيه إنه كان حريص علي متابعة أداء اللاعبين في عدة مباريات ماضية، من أجل الوقوف علي مستواهم ومعرفة المتغيرات.

واستعان أوسوريو بمساعديه مدحت عبد الهادي وأحمد مجدي، حتي يتمكن من استكشاف فريق ذئاب الجبل، ويستطيع رسم الخطة التي سيخوض بها المباراة، ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح، خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد دونجا - إبراهيما نداي، خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.