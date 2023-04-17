شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نجمك.. كرم جابر بطل الذهب والفضة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرف على نجمك".. سلسلة يقدمها ”الخليج 365” طوال شهر رمضان الكريم لرصد المعلومات والتاريخ عن أبرز نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب، سواء الفردية أو الجماعية.

اليوم فى سلسلة تعرف على نجمك كرم جابر أسطورة المصارعة ، و الحاصل على ميداليتين أولمبيتين .

كرم جابر من مواليد 1 سبتمبر عام 1979 بمحافظة الإسكندرية، وقد بدأ المصارع كرم جابر مشواره الرياضي كلاعب جمباز، كما شجعته عائلته بسبب حبه للرياضة وكانت تدعمه دائماً حتى وصل للعالمية.

وقد حقق كرم جابر لموطنه مصر ميدالية ذهبية أولمبية بعدما انقطت مصر من الميداليات الذهبية منذ عام 1948م أي ما يقارب 56 عاماً والتي حصل فيها الرباع إبراهيم شمس على ميدالية ذهبية في رفع الأثقال للأوزان الخفيفة.

كما تلقى جابر عدة عروض للتجنيس لكنه رفض حبا فى مصر، وتمسكه برفع علمها فى المحافل الدولية.

مع نهاية مسيرة كرم جابر مع المصارعة الرومانية بعد عدم مشاركته في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، اتجه إلى عالم الفن وظهر في 4 أعمال.

كان ظهوره الأول في فيلم "ليلة هنا وسرور" في 2018، ثم شارك في السباق الرمضاني 2019 بمسلسل "لمس أكتاف"، وفي نفس العام شارك في فيلم "حملة فرعون"، وكان ظهوره الأخير في مسلسل "خلي بالك من زيزي" الذي عُرض في رمضان 2021.