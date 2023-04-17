شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمباز يعلن اليوم تفاصيل استضافة كأس العالم ومفاجأة حفل الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر
ويعلن رئيس اتحاد الجمباز خلال المؤتمر الصحفي عن مفاجأة حفل افتتاح البطولة التى تقام 27 أبريل على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي.
ويقام على هامش المؤتمر تكريم لاعبى ولاعبات المنتخبات الوطنية فى جميع الفروع.
وسجل في منافسات البطولة 155 لاعبًا ولاعبة (97 رجال و58 سيدات) بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.
يشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - إيران - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.