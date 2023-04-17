شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمباز يعلن اليوم تفاصيل استضافة كأس العالم ومفاجأة حفل الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد الجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين، مؤتمرًا صحفيا فى التاسعة مساء اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر كأس العالم خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل الجارى.

ويعلن رئيس اتحاد الجمباز خلال المؤتمر الصحفي عن مفاجأة حفل افتتاح البطولة التى تقام 27 أبريل على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

ويقام على هامش المؤتمر تكريم لاعبى ولاعبات المنتخبات الوطنية فى جميع الفروع.

وأكدت 40 دولة مشاركتها فى كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات المقرر إقامته خلال الفترة من 27 وحتى 30 ابريل الجاري احدي سلسلة بطولات العالم المؤهلة الي أولمبياد باريس 2024 وذلك على الصالة الرئيسية بمجمع الصالاتاو باستاد القاهرة الدولي وذلك بعد التسجيل في الموعد المحدد للمشاركة فى البطولة.

وسجل في منافسات البطولة 155 لاعبًا ولاعبة (97 رجال و58 سيدات) بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

يشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - إيران - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.