شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الجزيرة والزمالك أمام الاتحاد اليوم فى نصف نهائى كأس السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر لكرة السلة "رجال"، بصالة هيئة قناة السويس فى الإسماعيلية، ويلتقى الأهلى مع الجزيرة، بينما يلتقى الزمالك مع الاتحاد السكندرى.

على صعيد آخر، تقرر إقامة مباريات الدور النهائى من دورى السلة رجال فى الفترة من 10 إلى 16 مايو المقبل، حيث يلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى على اللقب بينما يلتقى الزمالك مع الجزيرة على المركزين الثالث والرابع.

وعلى مستوى السيدات نجح فريق النادي الأهلي في حجز البطاقة التأهل الثانية لنهائي كأس مصر لكرة السلة "سيدات" بعد الفوز على فريق هليوبوليس في دور نصف النهائي بنتيجة 76-43 ، كما تمكن الجزيرة من حجز أول بطاقات الدور النهائي من المسابقة بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 79/71 في اللقاء الذي اقيم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتقام المباراة النهائية لكأس مصر "سيدات" يقام يوم الثلاثاء المقبل بين الأهلي والجزيرة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً على أن يسبقه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين سبورتنج وهليوبوليس في تمام الساعة التاسعة مساءً.