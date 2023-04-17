شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالمقاولون العرب، فى التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وهي المباراة التى تسجل الظهور الأول للكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد الذى تولى المهمة بداية من الجمعة الماضى.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حقق الفوز فى 11 مباراة، وتعادل فى 6 وخسر مثلها، فيما يدخل المقاولون العرب اللقاء في المركز السادس برصيد 35 نقطة، حصدها من 25 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل فى 11 مباراة، وخسر 6.

وحرص الكولومبي أوسوريو على التحدث مع اللاعبين وطالبهم بمواصلة الانتصارات أمام المقاولون، من أجل استمرار التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، خصوصاً أن الفريق الأبيض وصل إلى النقطة 39 في المركز الرابع، وأكد الخواجة للاعبيه إنه كان حريص علي متابعة أداء اللاعبين في عدة مباريات ماضية، من أجل الوقوف علي مستواهم ومعرفة المتغيرات.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري المصري، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.