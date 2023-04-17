شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. نور الشربينى تعود للوصافة ونوران تحتفظ بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبات في 17 أبريل الجارى، وحافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 55 على التوالي، وذلك بعدما أكملت عاماً في الصدارة في الأول من أبريل الجاري.

وجاء تصنيف بطلات مصر فى قائمة التوب 10 كالتالي:

نوران جوهر (المركز الأول)

نور الشربيني (المركز الثاني)

هانيا الحمامي (المركز الثالث)

نور الطيب (المركز السادس)

روان العربي (المركز التاسع)

فيما جاءت جاءت التوب 10 بشكل عام كالتالي:

واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمي، وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نور الشربيني في المركز الثاني، هانيا الحمامي في المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج في المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، أوليفيا فيتشر في المركز السابع، الانجليزية سارة جان بيري في المركز الثامن، روان العربي في المركز التاسع، جورجينا كيندي في المركز العاشر.