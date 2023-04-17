شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. رسمياً دييجو إلياس يخطف الصدارة وعلى فرج رابعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين خلال 17 أبريل الجارى، وتقدم البيروفي دييجو إلياس مركزاً في التصنيف العالمي ليعتلي عرش تصنيف الاسكواش بداية من اليوم، الاثنين، وذلك بعد حصده وصافة بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش.

كما تقدم الانجليزي محمد الشوربجي إلى المركز الثاني، وتراجع مصطفى عسل إلى المركز الثالث لغيابه عن المشاركة فى البطولات، وتقدم على فرج مركزاً ليحتل التصنيف الرابع بعد تتويجه أمس ببطولة بريطانيا للاسكواش.

وجاء تصنيف أبطال مصر فى قائمة التوب 10 كالتالي:

مصطفى عسل (المركز الثالث)

علي فرج (المركز الرابع)

مروان الشوربجي (المركز السادس)

طارق مؤمن (المركز السابع)

مازن هشام (المركز التاسع)

بينما جاء تصنيف أول 10 مصنفين كالتالي:

البيروفي دييجو إلياس في المركز الأول، الإنجليزي محمد الشوربجي في المركز الثاني، مصطفى عسل في المركز الثالث وتقدم علي فرج إلى المركز الرابع بعد تتويجه ببطولة بريطانيا، تراجع النيوزيلندي بول كول إلى المركز الخامس، وتواجد مروان الشوربجي فى المركز السادس، والفرنسي فيكتور كورين في المرمز السابع، مازن هشام في المرمز الثامن، طارق مؤمن في المركز التاسع، والويلزي جويل مكين في المركز العاشر.