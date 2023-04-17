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غياب وحيد في صفوف ريال مدريد أمام تشيلسي

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد لمواجهة مساء غد الثلاثاء في المباراة المرتقبة على ستاد ستامفورد بريدج ضمن منافسات إياب ربع نهائي .

 

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قائمة ريال مدريد لمباراة تشيلسي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، لويس لوبي.

خط الدفاع: دانيال كارفاخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، خيسوس فاييخو، ناتشو فيرنانديز، ألفارو أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي، داني سيبايوس.

خط الهجوم: إدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، ماريانو دياز،

فينيسيوس جونيور.

 

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي

يبدأ اللقاءمساء غد الثلاثاء في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية ، و11 مساء بتوقيت الإمارات.

 

غيابات ريال مدريد وتشيلسي

تشهد مباراة ريال مدريد وتشيلسي غياب لاعب واحد فقط عن صفوف الفريق الملكي لعدم تعافيه من الإصابة، وهو للظهير الأيسر، فيرلاند ميندي.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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