غياب وحيد في صفوف ريال مدريد أمام تشيلسي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد ريال مدريد لمواجهة تشيلسي مساء غد الثلاثاء في المباراة المرتقبة على ستاد ستامفورد بريدج ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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قائمة ريال مدريد لمباراة تشيلسي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، لويس لوبي.

خط الدفاع: دانيال كارفاخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، خيسوس فاييخو، ناتشو فيرنانديز، ألفارو أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي، داني سيبايوس.

خط الهجوم: إدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، ماريانو دياز،

فينيسيوس جونيور.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي

يبدأ اللقاءمساء غد الثلاثاء في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11 مساء بتوقيت الإمارات.

غيابات ريال مدريد وتشيلسي

تشهد مباراة ريال مدريد وتشيلسي غياب لاعب واحد فقط عن صفوف الفريق الملكي لعدم تعافيه من الإصابة، وهو للظهير الأيسر، فيرلاند ميندي.

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