موعد كلاسيكو الهلال والنصر في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الهلال والنصر استعداداتهما للمواجهة المرتقبة، في الجولة الخامسة والعشرون من عمر الدوري السعودي "روشن".

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة ومتعة كبيرة، على غرار مباريات عملاقي الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة.

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موعد مباراة الهلال والنصر

يلتقي الهلال بنظيره النصر في التاسعة من مساء الغد الثلاثاء، والتي يستضيفها ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

القنوات الناقلة

تُنقل مباراة الهلال والنصر في مساء غدًا على شبكة قنوات "ssc"،

والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري السعودي خلال السنوات الماضية.

يذكر أن النصر يبحث عن الفوز للوصول للنقطة السادسة والخمسون، ليتساوى مع اتحاد جدة صاحب الصدارة.

بينما يأتي الهلال في المركز الرابع برصيد 46 نقطة في ترتيب الدوري السعودي للأندية المحترفة.

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