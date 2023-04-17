الزمالك والمقاولون العرب.. موعد المباراة والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

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موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعه والربع بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

وتُذاع مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر قناة أون تايم سبورت 2.

موقف الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

يقع فريق الزمالك في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 6 وخسر مثلها.

على الجانب الأخر يقع فريق

المقاولون العرب في المركز السادس برصيد 35 نقطة، حصدها من 25 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل فى 11 مباراة، وخسر 6.

حكام مباراة الزمالك والمقاولون العرب

من المقرر أن يقود محمد بسيوني إدارة مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب التي تقام في استاد القاهرة.

ويعاونه كل من أسامة السيد وطارق مصطفى، وحسني سلطان حكما رابعا.

والثنائي علاء صبري ومحمد عبد العزيز للفيديو.

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