الهلال والنصر.. رونالدو وتاليسكا يقودان تشكيل العالمي المتوقع

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم السعودية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع الهلال بنظيره النصر، في قمة الجولة الخامسة والعشرون من عمر دوري "روشن" للأندية المحترفة.

راشفورد في مقدمة غيابات اليونايتد أمام نوتنجهام

ويبحث العالمي عن تحقيق الفوز لمطاردة اتحاد جدة على صدارة ترتيب المسابقة، من أجل الوصول للنقطة 56 والتساوى مع الاتحاد صاحب الصدارة، حيث يمتلك النصر 53 نقطة،

فيما يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال

نواف العقيدي، في حراسة المرمى.

الدفاع: الغنام، ألفارو، العمري، جيسلان كونان.

خط الوسط: جوستافو، الخيبري، عبد الرحمن غريب، أيمن يحيى.

الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو.

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