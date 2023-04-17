النصر السعودي يٌغري زيدان براتب مالي ضخم

ياسر رشاد - القاهرة - تكثف إدارة النصر السعودي خلال الفترة الحالية، للتعاقد مع مدير فني جديد للعالمي لخلافة رودي جارسيا ليتولى زمام الأمور الفريق.

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وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية صباح اليوم الاثنين ،ان إدارة النصر تفاوض بقوة لإقناع زين الدين زيدان لتولي مهمة النصر السعودي خلافًا رودي جارسيا.

وأشارت الصحيفة :" ترغب إدارة العالمي التعاقد مع مدير ريال مدريد السابق لمدة موسمين براتب 120 مليون يورو ما يوازي 500 مليون ريال سعودي.

وأضافت :" ان يكون العقد لمدة موسمين حتي 30 يونيو صيف 2025 ".

وتمكن رودي جارسيا مع النصر السعودي المنافس بشراسة مع

الفريق على بطولة الدوري السعودي بجانب بطولة كأس الملك وخسر المدرب الفرنسي بطولة كأس السوبر مع الفريق.

ويلتقي فريق الهلال السعودي مع نظيره النصر مساء غد الثلاثاء على ستاد الفهد الدولي ضمن منافسات الجولة 25 في الدوري السعودي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، وتذاع المباراة على قنوات SSC الرياضية بتعليق مشاري القرني .

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