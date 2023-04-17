ياسر رشاد - القاهرة - يرغب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال في الفوز خلال مواجهة النصر في التاسعة من مساء الغد الثلاثاء، بالجولة الخامسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري السعودي "روشن".

الهلال والنصر.. رونالدو وتاليسكا يقودان تشكيل العالمي المتوقع



ومن المتوقع أن يدفع دياز بقوته الضاربة أمام النصر، خاصة وأنه يرغب في تحقيق الانتصار لتصحيح مسار الزعيم في المسابقة، بعد النتائج السلبية التي حققها خلال الفترة الماضية.



ويتواجد الزعيم في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري "روشن" برصيد 46

نقطة، بينما يحتل العالمي الوصافة ب 53 نقطة، فيما يتصدر اتحاد جدة المسابقة برصيد 56 نقطة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر

حارس المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: معاذ فقيهي_ خليفة الدوسري_ محمد جحفلي_ ناصر الدوسري.

الوسط: عبد الله عطيف_ محمد كنو_ لوسيانو فييتو_ ميشيال.

خط الهجوم: كاريو_ إيجالو.

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