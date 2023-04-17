سلة الزمالك يواجه الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك نظيره فريق الاتحاد السكندري ذلك في الدور النصف النهائي لبطولة كأس مصر.

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موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر

وتقام المباراة علي صاله نادي القناة بالإسماعيلية في الحادية عشر مساءً.

يذكر أن فريق الزمالك تأهل إلي الدور النصف النهائي لبطولة كأس مصر عقب الفوز في الدور الربع النهائي على

نظيره فريق الشمس 82/52.

يقود فريق كرة السلة بنادي الزمالك: أحمد مرعي مديرًا فنيًا، وياسر عبدالوهاب مدربًا عامًا، وسمير جودة مدربًا مساعدًا، وإسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا، ورامي العايدي إداريًا.

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